«Загрози прориву немає» — Укргідроенерго про удар по ДніпроГЕС

Росіяни у п’ятницю, 22 березня, атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На станції виникла пожежа, повідомили в Укргідроенерго.

Зазначається, що на місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

«Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована», — йдеться у заяві Укргідроенерго.

— По ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно, — розповів директор Укргідроенерго в ефірі телемарафону.

Зазначається, що є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за цю ніч було понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів.

— Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус.

За його словами, триває відновлення постачання електрики. У Харкові та області, Запоріжжі, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельницькому та області, Вінничині, Франківщині від ночі тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що на Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень світла.



Сюрприз: чому графік аварійних відключень — не графік

Також на частині вулиць у Кременчуці не працюють світлофори, а по всій області розгортають пункти незламності.