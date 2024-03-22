«Загрози прориву немає» — Укргідроенерго про удар по ДніпроГЕС

Росіяни у п’ятницю, 22 березня, атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На станції виникла пожежа, повідомили в Укргідроенерго.
Зазначається, що на місці працюють надзвичайні служби та енергетики.
Зазначається, що є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за цю ніч було понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів.
За його словами, триває відновлення постачання електрики. У Харкові та області, Запоріжжі, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельницькому та області, Вінничині, Франківщині від ночі тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, що на Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень світла.
Сюрприз: чому графік аварійних відключень — не графік
Також на частині вулиць у Кременчуці не працюють світлофори, а по всій області розгортають пункти незламності.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.