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Надзвичайні новини, Війна

Вночі росіяни випустили по Україні 151 засіб повітряного нападу — Микола Олещук

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 188

 
Зі збитих 55 шахедів та 37 ракет

Сьогодні вночі, 22 березня, під час нічного обстрілу, протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

— Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, — йдеться у повідомленні.

Загалом росіяни застосували 151 засіб повітряного нападу:

  • 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ);
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область — РФ, ТОТ Крим);
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);
  • 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. — РФ);
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К – Тамбовська область — РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. — РФ).

До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищили 92 повітряні цілі:

  • 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що в результаті пошкоджена критична інфраструктура, через що на Полтавщині ввели графіки відключення електроенергії на 10 черг.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ППО Україна обстріли
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