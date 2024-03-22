Вночі росіяни випустили по Україні 151 засіб повітряного нападу — Микола Олещук

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Зі збитих 55 шахедів та 37 ракет

Сьогодні вночі, 22 березня, під час нічного обстрілу, протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.

— Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, — йдеться у повідомленні.

Загалом росіяни застосували 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область — РФ, ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська обл. — РФ);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К – Тамбовська область — РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. — РФ).

До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищили 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що в результаті пошкоджена критична інфраструктура, через що на Полтавщині ввели графіки відключення електроенергії на 10 черг.