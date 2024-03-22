Вночі росіяни випустили по Україні 151 засіб повітряного нападу — Микола Олещук

Сьогодні вночі, 22 березня, під час нічного обстрілу, протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі.
Загалом росіяни застосували 151 засіб повітряного нападу:
До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищили 92 повітряні цілі:
Нагадаємо, що в результаті пошкоджена критична інфраструктура, через що на Полтавщині ввели графіки відключення електроенергії на 10 черг.
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