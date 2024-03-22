Внаслідок нічного обстрілу на території Кременчуцького району пошкоджень немає — Олег Лєднік

Кременчуцький район входить в цілісну енергетичну систему в цілому країни, тож він також зазнав аварійних відключень подач електроенергії. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.
Також Олег Лєднік повідомив, що внаслідок нічного обстрілу на території Кременчуцького району пошкоджень немає.
Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли Україну. В результаті пошкоджена критична інфраструктура, через що на Полтавщині ввели аварійні відключення електроенергії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.