Внаслідок нічного обстрілу на території Кременчуцького району пошкоджень немає — Олег Лєднік

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 186

Однак на Кременчуччині тривають відключення електроенергії

Кременчуцький район входить в цілісну енергетичну систему в цілому країни, тож він також зазнав аварійних відключень подач електроенергії. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.

— Основна мета цих відключень — збалансувати енергетичну систему в цілому по країні й забезпечити стабільне постачання електричної енергії, — зазначив Олег Лєднік.

Також Олег Лєднік повідомив, що внаслідок нічного обстрілу на території Кременчуцького району пошкоджень немає.

— Але ж, враховуючи те, що у нас цілісна енергетична система по всій країні і ми маємо деякі аварійні ситуації в Дніпропетровській та Харківській областях, це також стосується енергопостачання Кременчуцькому району, — говорить Олег Лєднік.