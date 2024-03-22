Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У той час, коли росіяни завдали ракетної атаки по енергетиці України, у США закликали не обстрілювати інфраструктуру РФ — Financial Times

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 153

 

Цієї ночі армія РФ випустила по Україні 151 повітряну ціль

*фото ілюстративне

У той час, як армія РФ здійснила один з наймасованіших ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі України, у Сполучених Штатах закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

У міжнародній діловій газеті зазначають, що удари українськими безпілотниками по об'єктах енергетики на території Росії можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії.

«Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці Служби безпеки України та Генерального управління розвідки. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників. Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили 151 повітряну ціль по території України. На Полтавщині, зокрема й у Кременчуці, відсутнє електропостачання. Уламками пошкоджені три покрівлі приватних будинків у Миргородському районі. Також у Кременчуцькому районі відпрацювала протиповітряна оборона. 

На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень світла. За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, наразі в області знеструмлені понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних. За його словами, це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми.

Росіяни у п’ятницю, 22 березня, атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, але загрози прориву немає. Однак по всій країні виникли перебої електропостачання.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрінформ
Теги: ракетний обстріл ракетний удар війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх