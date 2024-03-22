У той час, коли росіяни завдали ракетної атаки по енергетиці України, у США закликали не обстрілювати інфраструктуру РФ — Financial Times

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У той час, як армія РФ здійснила один з наймасованіших ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі України, у Сполучених Штатах закликали припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

У міжнародній діловій газеті зазначають, що удари українськими безпілотниками по об'єктах енергетики на території Росії можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії.

«Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці Служби безпеки України та Генерального управління розвідки. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників. Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили 151 повітряну ціль по території України. На Полтавщині, зокрема й у Кременчуці, відсутнє електропостачання. Уламками пошкоджені три покрівлі приватних будинків у Миргородському районі. Також у Кременчуцькому районі відпрацювала протиповітряна оборона.

На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень світла. За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, наразі в області знеструмлені понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних. За його словами, це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми.

Росіяни у п’ятницю, 22 березня, атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, але загрози прориву немає. Однак по всій країні виникли перебої електропостачання.