На Кременчуччині рівень води Дніпра відповідає нормі — Олег Лєднік

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуцькому районі рівень води у верхній і нижній частинах Дніпра відповідає нормі. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної ради Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.
У верхній частині Дніпра рівень води становить 80 метрів, а у нижній — 65 метрів. Проте рівень води може змінюватися.
Також якщо рівень води буде змінюватися, то Кременчуцька районна військова адміністрація обіцяє про це повідомити.
Нагадаємо, що паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня. А торішній паводок був найбільшим за 7 років.
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