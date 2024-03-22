Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

На Кременчуччині рівень води Дніпра відповідає нормі — Олег Лєднік

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1

 Дані на ранок 22 березня

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуцькому районі рівень води у верхній і нижній частинах Дніпра відповідає нормі. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної ради Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.

У верхній частині Дніпра рівень води становить 80 метрів, а у нижній — 65 метрів. Проте рівень води може змінюватися.

Це буде пов'язано з тим, що зараз очікуємо весняну повінь, але вона не буде такою, за прогнозами «Укренерго», яка була в попередньому році. Тож рівень води буде змінюватися, але не критично, зазначив Олег Лєднік.

Також якщо рівень води буде змінюватися, то Кременчуцька районна військова адміністрація обіцяє про це повідомити.


ПО ТЕМІ:

«Загрози прориву немає» — Укргідроенерго про удар по ДніпроГЕС

0
Автор: Дарія Згура
Теги: рівень води Кременчуцький район Кременчуцька РВА Олег Лєднік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх