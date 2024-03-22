На Кременчуччині рівень води Дніпра відповідає нормі — Олег Лєднік

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуцькому районі рівень води у верхній і нижній частинах Дніпра відповідає нормі. Про це повідомив керівник Кременчуцької районної ради Олег Лєднік під час ранкового брифінгу.

У верхній частині Дніпра рівень води становить 80 метрів, а у нижній — 65 метрів. Проте рівень води може змінюватися.

— Це буде пов'язано з тим, що зараз очікуємо весняну повінь, але вона не буде такою, за прогнозами «Укренерго», яка була в попередньому році. Тож рівень води буде змінюватися, але не критично, — зазначив Олег Лєднік.

Також якщо рівень води буде змінюватися, то Кременчуцька районна військова адміністрація обіцяє про це повідомити.