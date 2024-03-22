У закладах освіти Кременчука почнуть відключати опалення — рішення виконкому

З 23 березня у кременчуцьких школах почнуть відключати опалення. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 22 березня.
Опалення не планують вимикати у гімназії № 7, у школі № 15, у гімназії № 21 через те, що у закладах працюють дитячі садки, зазначив мер.
Додамо, раніше Віталій Малецький заявляв, що опалювальний сезон у Кременчуці може завершитись не раніше 1 квітня. Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомляв, що цього року Україна завершить опалювальний сезон достроково.
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