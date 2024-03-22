«За свою країну треба боротися»: у Кременчуці посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня посмертно трьох військових

Родини загиблих захисників отримали ордени. Рідні згадують, що полеглі були справжніми патріотами своєї країни.
Сьогодні, 22 березня, у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації трьох воїнів-захисників нагородили орденами «За мужність» III ступеня посмертно. Нагороди родинам загиблих вручили заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та заступник начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Руслан Близнюк.
Орден «За мужність» III ступеня посмертно отримав солдат Ігор Білошапка. Дружина воїна згадує, що її чоловік не міг спокійно реагувати на початок російського повномасштабного наступу, тож без вагань пішов захищати країну.
Ще один воїн, який отримав орден «За мужність» III посмертно, Василь Синьович. Чоловік був на передових рубежах ще за часів АТО, з початком повномасштабного вторгнення теж не зміг залишитися осторонь, розповідає родина полеглого солдата. Загинув чоловік у січні 2023 року поблизу села Терни, Краматорського району, Донецької області.
Орден «За мужність» III ступеня посмертно, згідно з Указом Президента України, отримав сержант Михайло Дятьков. Мати загиблого захисника розповідає, що її син захищав України ще з початку ведення Антитерористичної операції. Загинув воїн 8 травня 2023 року, поблизу селища Новоселівка, Донецької області.
Керівництво Кременчуцької РВА та центру комплектування пообіцяли родинам загиблих свою підтримку.
Нагадаємо, вчора, 21 березня, у Кременчуці чотирьох військових посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня.
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