У Кременчуці чотирьох військових посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня

21 березня у Кременчуцькій районній військовій адміністрації представники влади та ТЦК вручили родинам 4 загиблих військових ордени «За мужність» III ступеня. Нагороди отримав старший солдат Ігор Молодець, двоє солдатів — Сергій Білокінь та Андрій Хорольський і молодший сержант Василь Корж.
Мати Сергія Білоконя Олена каже, що вона не знала про його рішення стати на захист України. Сергій розповів їй про це, коли вже був у ТЦК.
Сергій Білокінь помер 10 квітня 2022 року під час лікування в Дніпрі — чоловік отримав мінно-вибухову травму та тяжке кульове проникаюче хребтово-спинномозкове поранення.
Нагороду солдата, воїна президентської бригади Андрія Хорольського отримали його батьки, а також дружина Марія Хорольська разом із сином. На початку великої війни Росії проти України Андрій працював у Польщі, але вирішив стати на захист своєї держави. Прощання з солдатом відбулося 23 грудня 2022 року.
Зазначимо, у рамках проєкту «Я — дружина військового» «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з дружиною загиблого військового Марією Хорольською.
Дружина Василя Коржа Вікторія розповідає, що стати у лави Збройних сил України чоловік вирішив відразу на початку повномасштабної війни.
Вікторія додає, що зараз займається перейменуванням вулиці на честь чоловіка.
На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Василь Корж
Донька Ігоря Молодця Вікторія каже, що її батько був доброю людиною. Під час служби на фронті вони спілкувалися мало.
Нагадаємо, родина загиблого військового з Полтавщини отримала від Президента України «Золоту зірку».
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