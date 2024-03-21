У Кременчуці чотирьох військових посмертно нагородили орденами «За мужність» III ступеня

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Троє військових з Кременчука і один — з Кам’яних Потоків

21 березня у Кременчуцькій районній військовій адміністрації представники влади та ТЦК вручили родинам 4 загиблих військових ордени «За мужність» III ступеня. Нагороди отримав старший солдат Ігор Молодець, двоє солдатів — Сергій Білокінь та Андрій Хорольський і молодший сержант Василь Корж.

Мати Сергія Білоконя Олена каже, що вона не знала про його рішення стати на захист України. Сергій розповів їй про це, коли вже був у ТЦК.

— Тихий спокійний хлопець. Він каже: «Мама, я вже у військкоматі». Прослужив не багато. Мені, як матері, шкода, що його немає, багатьох дітей немає, це таке сьогодення, — говорить Олена Білокінь. Жінка не стримує сліз.

Сергій Білокінь помер 10 квітня 2022 року під час лікування в Дніпрі — чоловік отримав мінно-вибухову травму та тяжке кульове проникаюче хребтово-спинномозкове поранення.

Нагороду солдата, воїна президентської бригади Андрія Хорольського отримали його батьки, а також дружина Марія Хорольська разом із сином. На початку великої війни Росії проти України Андрій працював у Польщі, але вирішив стати на захист своєї держави. Прощання з солдатом відбулося 23 грудня 2022 року.

Зазначимо, у рамках проєкту «Я — дружина військового» «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з дружиною загиблого військового Марією Хорольською.

Дружина Василя Коржа Вікторія розповідає, що стати у лави Збройних сил України чоловік вирішив відразу на початку повномасштабної війни.

— 24 числа почалась війна, о 10.00 він якраз прийшов з нічної зміни. Я йому кажу: «Почалась війна», а він каже: «Я зараз посплю і все вирішу». Він прокидається ввечері і каже, що йде у військкомат. Я кажу. що може варто трішки почекати, а він: «Хто вас буде, моїх дівчат, захищати», — розповідає дружина.

Вікторія додає, що зараз займається перейменуванням вулиці на честь чоловіка.

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Василь Корж

Донька Ігоря Молодця Вікторія каже, що її батько був доброю людиною. Під час служби на фронті вони спілкувалися мало.

— Своїх онуків обожнював, нас, — говорить донька військового.

Нагадаємо, родина загиблого військового з Полтавщини отримала від Президента України «Золоту зірку».