На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Василь Корж

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Завтра, 10 березня, у Кременчуці в останню путь проведуть захисника України Василя Коржа. Військовий загинув 3-го березня в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Василь був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року. Він був молодшим сержантом.

У Василя залишились дружина, маленька донечка та батьки.

Співчуття рідним та близьким.

Прощання відбудеться у Міському палаці культури: