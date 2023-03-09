На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Василь Корж

Завтра, 10 березня, у Кременчуці в останню путь проведуть захисника України Василя Коржа. Військовий загинув 3-го березня в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Василь був призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року. Він був молодшим сержантом.
У Василя залишились дружина, маленька донечка та батьки.
Співчуття рідним та близьким.
Прощання відбудеться у Міському палаці культури:
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер