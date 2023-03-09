Кременчуцьке управління культури через суд вимагає укладання охоронного договору на храм Успіння Божої Матері

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Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради через суд вимагає укладання охоронного договору на об'єкт культурної спадщини – храм Успіння Божої Матері, що у Крюкові. Ухвала є в Єдиному реєстрі судових рішень.

Управління культури і туризму звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Свято-Успенської релігійної громади Української православної церкви м. Кременчука Полтавської області (Свято-Успенська церква) про зобов`язання протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти з управлінням охоронний договір на щойно виявлений об`єкт культурної спадщини Кременчуцької тергромади – храм Успіння Божої Матері на вулиці Макаренка, 107.

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Головко А.Б. ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі. Підготовче судове засідання було заплановане на 10.30 9 березня у Полтавському окружному адміністративному суді.

Нагадаємо, що укладення охоронного договору унеможливить використання території пам’ятки для нового будівництва та інших господарських потреб, що можуть зашкодити пам'ятці, також надасть змогу утримувати її в належному стані у спосіб, що потребує якнайменших змін та забезпечує збереження автентичності, просторової композиції тощо.