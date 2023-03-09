На Кременчуччині викрили організатора банди з наркообігу

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Нещодавно, у Горішніх Плавнях поліція викрила кримінального авторитета, який організував на території Горішніх Плавнів та «спонсорував» незаконну передачу наркотиків засудженим. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

41-річний «смотрящий», користуючись своїм статусом, контролював розподіл кримінальних доходів між учасниками злочинного угруповання, наповнення «общака» та відправлення передач для засуджених. До злочинної організації входили семеро мешканців Горішніх Плавнів, віком від 39 до 43 років. Її стійкість забезпечувалась завдяки підпорядкуванню учасників організатору угруповання, дотримання заходів конспірації та чіткого планування дій. Фігуранти мали широке і стабільне коло потенційних покупців як серед осіб з наркотичною залежністю, так і серед інших дрібних збувачів.

Кримінальні кошти від незаконного обігу наркотиків, спрямовували на збільшення обсягів закупок і збуту заборонених речовин, на оплату праці учасників групи, на відправку передач у місця відбування покарань для засуджених та формування «общака», вирішення конфліктів та спірних ситуацій, а також підтримання злочинного авторитету.

Поліція вручила усім фігурантам підозру. Шістьом з них обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.

Також, організатору злочинного угруповання, окрім наркозлочинів, незаконного обігу зброї та використання кримінальних коштів інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, а також встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.

Наразі слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, як на Кременчуччині викрили, яка продавала наркотики й зброю та залякувала людей.