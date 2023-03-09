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10 березня на Полтавщині знову почнуть вимикати світло

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 1 074

 

Це потрібно для того, щоб не порушився режим роботи об’єднаної енергетичної системи України

10 березня у Полтавській області застосують графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Відключення вводять, щоб не порушився режим роботи об’єднаної енергетичної системи України через дефіцит електричної потужності.

Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів електричної енергії.

Нагадаємо, що у ніч з 8 на 9 березня під час масованої ракетної атаки в Україні пошкодження отримали об’єкти енергетичної інфраструктури. А на Кременчуччині застосовувалися превентивні відключення світла.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: Полтаваобленерго відключення води графік відключень
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