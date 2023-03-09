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Кременчук, Освіта

З понеділка студенти 1 і 2 курсів КрНУ виходять на очне навчання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Присутність студентів в аудиторіях протягом березня-квітня необхідна для підготовки та проведення акредитації 15 освітніх програм

З понеділка, 13 березня, студенти 1 та 2 курсів Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського виходять на очний навчальний процес. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили студенти цього вишу. 

Від 1 вересня через воєнний стан в університеті використовували змішану форму навчання, аби існуючі укриття вмістили кількість студентів на навчанні.

Ми звернулися за коментарем до КрНУ з проханням роз'яснити, з чим пов'язане рішення вивести студентів на офлайн. В університеті  пояснили, що можливість організації у весняному семестрі навчання в очному режимі пов’язана зі зменшенням кількості  студентів після зимового випуску магістрів та у зв’язку з направленням студентів 3 та 4 курсів на практику.

«Плануючи провадження освітнього процесу в аудиторіях університету, в першу чергу ми виходимо з можливості забезпечити безпеку учасників освітнього процесу, коригуючі  їх кількість з місткістю трьох сертифікованих укриттів, розташованих у навчальних корпусах №№ 2,7,5», - розповіли в КрНУ. 

В університеті акцентували, що присутність студентів в аудиторіях протягом березня-квітня необхідна для підготовки та проведення акредитації 15 освітніх програм.

При цьому проведення лабораторного практикуму очно у вересні-жовтні та у першій половині листопада в осінньому семестрі, та у другій половині березня і квітні-травні у весняному семестрі було заплановано ще на початку навчального року.

Полтавська ОВА хоче задіяти розробки науковців КрНУ у сферах екології та ЖКГ

 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КрНУ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського офлайн-навчання
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