На що знизились ціни на заправках Кременчука та Полтавщини: вартість пального на АЗС 9 березня

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Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини подешевшали дизельне пальне та автогаз

Ціни на бензин на заправках Кременчука та Полтавщини сьогодні не змінилися, а дизельне пальне та автогаз на багатьох АЗС подешевшали. На деяких заправках ціни на дизельне пальне знизили одразу на гривню.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 9.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,86 0,00 0% Бензин А-95 47,91 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,00 -0,21 -0,429% Газ автомобільний 23,36 -0,10 -0,427%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 9.03.2023 р.