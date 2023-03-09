Лубенець до смерті зґвалтував 35-річну жінку

6 березня, близько 21.00, у Лубенському районі зґвалтували 35-річну жінку. Через численні тілесні ушкодження, потерпіла померла у реанімації. Про це повідомили у Лубенському райвідділ поліції.
Поліція з'ясувала, що до злочину може бути причетний 39-річний місцевий чоловік. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.152 (Зґвалтування, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою.
На даний час тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер