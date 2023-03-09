У Кременчуці попрощалися із молодшим сержантом Сергієм Бутягою

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9 березня Кременчук попрощався з 53-річним молодшим сержантом Сергієм Бутягою. Чоловік служив стрільцем, помічником гранатометника. Сергій був призваний на військову службу під час мобілізації 21 листопада 2022 року. 3-го березня 2023 року чоловік загинув в районі населеного пункту Васюківка, Донецької області, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання.

– Т ривалий час Сергій працював у кондитерській компанії « Лукас», його дружина там працює і зараз . З початку бойових дій він пішов в одну із наших прославлених бойових бригад , яка з початку 2014 року воює без виходу. Чоловік д обре воював , на жаль, його побратими сьогодні не з нами , вони знаходяться на бойовій точці. Сергій проживав на Третьому З анасипі. В сі його знали як працьовитого та доброго господаря, дуже добра людина була. Вічна пам’ять нашому захиснику Сергію Олександровичу , – розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

Провести в останню путь Сергія Бутягу прийшли родичі, друзі, знайомі, колишні колеги та сусіди.

– Це була дуже добра людина , яка завжди приходила на допомогу , нам буде дуже сильно його не вистачати . Знаю Сергія дуже давно, близько 10 років . Ми працювали разом і товаришували . Він був дуже гарною людиною , – розповів товариш загиблого Олег.

Також друг Сергія Бутяги говорить, що добрішої людини в житті не знав.

– Ми жили з ним в одному мікрорайоні , 15 років разом в « Лукасі» працювали . Він був дуже добрим , добрішої людини я не знав. До останнього не знав, що він збирається йти воювати , дізнався вже у день відряджання . Коли він був там частенько зідзвонювались , а з 1 березня я вже не міг йому додзвонитись . Вічна пам’ять герою, завжди будем його пам’ятати , – розповів товариш загиблого , Андрій.

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Сергія Бутяги залишилися дружина, донька та син.