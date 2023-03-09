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У Кременчуці попрощалися із молодшим сержантом Сергієм Бутягою

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 383

Загинув під час виконання бойового завдання

9 березня Кременчук попрощався з 53-річним молодшим сержантом Сергієм Бутягою. Чоловік служив стрільцем, помічником гранатометника. Сергій був призваний на військову службу під час мобілізації 21 листопада 2022 року. 3-го березня 2023 року чоловік загинув в районі населеного пункту Васюківка, Донецької області, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання.

  

– Тривалий час Сергій працював у кондитерській компанії «Лукас», його дружина там працює і зараз. З початку бойових дій він пішов в одну із наших прославлених бойових бригад, яка з початку 2014 року воює без виходу. Чоловік добре воював, на жаль, його побратими сьогодні не з нами, вони знаходяться на бойовій точці. Сергій проживав на Третьому Занасипі. Всі його знали як працьовитого та доброго господаря, дуже добра людина була. Вічна пам’ять нашому захиснику Сергію Олександровичу, – розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

Провести в останню путь Сергія Бутягу прийшли родичі, друзі, знайомі, колишні колеги та сусіди. 

Це була дуже добра людина, яка завжди приходила на допомогу, нам буде дуже сильно його не вистачати. Знаю Сергія дуже давно, близько 10 років. Ми працювали разом і товаришували. Він був дуже гарною людиною, – розповів товариш загиблого Олег.

 

Також друг Сергія Бутяги говорить, що добрішої людини в житті не знав.

Ми жили з ним в одному мікрорайоні, 15 років разом в «Лукасі» працювали. Він був дуже добрим, добрішої людини я не знав. До останнього не знав, що він збирається йти воювати, дізнався вже у день відряджання. Коли він був там частенько зідзвонювались, а з 1 березня я вже не міг йому додзвонитись. Вічна пам’ять герою, завжди будем його пам’ятати, – розповів товариш загиблого, Андрій.

 

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Сергія Бутяги залишилися дружина, донька та син.

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Автор: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла
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