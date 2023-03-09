У Кременчуці попрощалися із молодшим сержантом Сергієм Бутягою

Загинув під час виконання бойового завдання
9 березня Кременчук попрощався з 53-річним молодшим сержантом Сергієм Бутягою. Чоловік служив стрільцем, помічником гранатометника. Сергій був призваний на військову службу під час мобілізації 21 листопада 2022 року. 3-го березня 2023 року чоловік загинув в районі населеного пункту Васюківка, Донецької області, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання.
– Тривалий час Сергій працював у кондитерській компанії «Лукас», його дружина там працює і зараз. З початку бойових дій він пішов в одну із наших прославлених бойових бригад, яка з початку 2014 року воює без виходу. Чоловік добре воював, на жаль, його побратими сьогодні не з нами, вони знаходяться на бойовій точці. Сергій проживав на Третьому Занасипі. Всі його знали як працьовитого та доброго господаря, дуже добра людина була. Вічна пам’ять нашому захиснику Сергію Олександровичу, – розповів військовослужбовець з позивним «Художник».
Провести в останню путь Сергія Бутягу прийшли родичі, друзі, знайомі, колишні колеги та сусіди.
– Це була дуже добра людина, яка завжди приходила на допомогу, нам буде дуже сильно його не вистачати. Знаю Сергія дуже давно, близько 10 років. Ми працювали разом і товаришували. Він був дуже гарною людиною, – розповів товариш загиблого Олег.
Також друг Сергія Бутяги говорить, що добрішої людини в житті не знав.
– Ми жили з ним в одному мікрорайоні, 15 років разом в «Лукасі» працювали. Він був дуже добрим, добрішої людини я не знав. До останнього не знав, що він збирається йти воювати, дізнався вже у день відряджання. Коли він був там частенько зідзвонювались, а з 1 березня я вже не міг йому додзвонитись. Вічна пам’ять герою, завжди будем його пам’ятати, – розповів товариш загиблого, Андрій.
Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України. У Сергія Бутяги залишилися дружина, донька та син.