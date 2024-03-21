Нова акція: співробітники Ferrexpo готують обереги для бійців Збройних сил України

У компанії зазначають — це може бути поробка, малюнок, сувенір. Головне, щоб вони були виготовлені особисто
У березні на підприємствах залізорудної компанії Ferrexpo стартувала акція турботи «Подаруй оберіг захисникам». Співробітників та співробітниць Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК, їхніх близьких та дітей запрошують долучитися до ініціативи добра — зробити власноруч поробку, щоб поділитися з бійцями теплом своїх сердець і висловити їм вдячність за героїзм та мужність.
У компанії зазначають — це може бути поробка, малюнок, сувенір. Головне, щоб вони були виготовлені особисто або разом з усією родиною.
Додатково до поробки можна написати листа з щирими побажаннями чи словами вдячності.
Після збору поробок вони будуть передані захисникам та захисницям, які продовжують виборювати незалежність нашої країни на передовій.
Соціально відповідальна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині традиційно дбає не лише про виробництво якісних залізорудних окатків, а й про допомогу тим, хто цього нині потребує найбільше. Так, з часів повномасштабного вторгнення на гуманітарні потреби України та українців компанія спрямувала 946,5 млн грн.
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