Син кременчуцького бізнесмена Кушніра склав повноваження депутата Київради

Син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра Ілля склав повноваження депутата Київради. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Ілля Кушнір склав повноваження, бо «надто рідко відвідував засідання».

Що відомо про Іллю Кушніра

Народився 26 січня 1994 року у Кременчуці. З 2016 року має бізнес у сфері будівництва та девелопменту. У 2018 році заснував венчурний інвестиційний фонд АТ «Орландо».



Восени 2020 року Кушнір став кандидатом у депутати Київської міської ради від партії УДАР. Ілля балотувався під №11 і по першому виборчому округу (Голосіївський район столиці). На виборах за Іллю проголосувало лише 322 виборці. Це не дозволило йому стати депутатом.

У лютому 2021 року депутат Київради від партії УДАР і сурдоперекладачка Леся Петровська склала повноваження, перейшовши на посаду Уповноваженої Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю.

Місце, що звільнилося в Київській міській раді зайняв наступний за списком кандидат партії Володимира Кличка — Ілля Кушнір.

У Київраді він входив у фракцію політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та був членом постійної комісії з питань власності та регуляторної політики.

Батько Іллі — Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Розслідування про Ігоря Кушніра

Нагадаємо, у травні 2023 року батько депутата - Ігор Кушнір виїхав за кордон з довідкою про інвалідність і разом з дружиною підкорив Еверест. Також Кушнір разом з іншими кременчужанами потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково. Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

У 2015 році (за версією читачів та експертів ТЪ) Кушнір став № 7 у ТОП-20 найвпливовіших людей у Кременчуці.