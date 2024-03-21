«На щиті» повернувся військовий з Кременчука Роман Артикульний, який загинув на Донеччині

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Вчора, 20 березня, Семенівська громада Кременчуцького району, стоячи на колінах, провела в останню путь воїна Романа Артикульного. Старший солдат стрілець-помічник гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти в\ч А 7311 загинув 14 березня 2024 року в районі селища Шевченкове Донецької області.

Роман Михайлович Артикульний народився 6 серпня 1995 року у Кременчуці. Дитинство юнака минуло в с. Брусове. У 2010 р. він закінчив місцеву школу. Освіту отримав у Кременчуцькому вищому професійному училищі №7. Здобув робітничу професію «Електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування» та спеціальність «Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів». Далі навчання продовжив у КрНУ ім. М. Остроградського.

Професійну трудову діяльність розпочав на підприємстві «АвтоКрАЗ». З 2017 по 2019 р. працював у ВПУ №7 на посаді виробничого майстра. Потім — на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у Горішніх Плавнях. З жовтня 2019 р. Роман проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Боронив незалежність України з початку російсько-української війни.

Майже з перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 р. добровольцем пішов на захист Батьківщини у складі Кременчуцького батальйону територіальної оборони. За час служби йому доводилося воювати у найгарячіших точках російсько-українського протистояння.

У лютому 2023 року Роман одружився з чарівною дівчиною Вікторією.



Життя Героя обірвалося 14 березня 2024 року у районі с. Шевченкове Донецької області.