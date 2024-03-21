Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» повернувся військовий з Кременчука Роман Артикульний, який загинув на Донеччині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 847

 

Захисник України боронив незалежність на найгарячіших точках України

Вчора, 20 березня, Семенівська громада Кременчуцького району, стоячи на колінах, провела в останню путь воїна Романа Артикульного. Старший солдат стрілець-помічник гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти в\ч А 7311 загинув 14 березня 2024 року в районі селища Шевченкове Донецької області.

 

Роман Михайлович Артикульний народився 6 серпня 1995 року у Кременчуці. Дитинство юнака минуло в с. Брусове. У 2010 р. він закінчив місцеву школу. Освіту отримав у Кременчуцькому вищому професійному училищі №7. Здобув робітничу професію «Електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування» та спеціальність «Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів». Далі навчання продовжив у КрНУ ім. М. Остроградського.

  

Професійну трудову діяльність розпочав на підприємстві «АвтоКрАЗ». З 2017 по 2019 р. працював у ВПУ №7 на посаді виробничого майстра. Потім — на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у Горішніх Плавнях. З жовтня 2019 р. Роман проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Боронив незалежність України з початку російсько-української війни.

Майже з перших днів повномасштабного вторгнення у березні 2022 р. добровольцем пішов на захист Батьківщини у складі Кременчуцького батальйону територіальної оборони. За час служби йому доводилося воювати у найгарячіших точках російсько-українського протистояння.
У лютому 2023 року Роман одружився з чарівною дівчиною Вікторією.

 
Життя Героя обірвалося 14 березня 2024 року у районі с. Шевченкове Донецької області.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Семенівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх