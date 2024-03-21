У Кременчуці в підвалі будинку знайшли труп

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На тілі ознак насильницької смерті не знайшли

Вчора, 20 березня, близько 15.17, на кварталі 287 рятувальники діставали труп з підвалу будинку. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що надзвичайники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою гідравлічних ножиць розтиснули труби тепломережі та надали доступ до тіла працівникам поліції.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, поки що особу померлого не встановили, а на тілі ознак насильницької смерті не було.

Нагадаємо, що у 2021 році, у Кременчуці сантехніки знайшли труп у підвалі будинку на 101 кварталі.