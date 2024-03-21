На Полтавщині КрАЗ зіткнувся з Land Rover — постраждали троє людей

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Вчора, 20 березня, близько 20.00, на автодорозі Мала Рублівка — Полтава сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний КрАЗ, яким керував 43-річний чоловік, зіткнувся із зустрічним легковиком Land Rover, яким керував 35-річний чоловік.

Внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля Land Rover. Їх госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 14 березня на Полтавщині мікроавтобус різався у поліцейський службовий автомобіль. В результаті постраждали троє поліціянтів.