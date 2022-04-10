Помер наш земляк Сергій Білокінь з Кам'яних Потоків, який отримав поранення спини на війні

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 402

Сергій перебував на лікуванні в місті Дніпро, але, на жаль, не вижив

На російсько-українській війні помер житель селища Кам'яні Потоки Сергій Віталійович Білокінь (на фото – у верхньому ряду третій зліва). Про це йдеться на сторінці селища у фейсбуці.

8 квітня з'явилася інформація про те, що при виконанні військового обов'язку, при військовій частині А0693, з Сергієм Білоконем сталась біда. Він отримав мінно-вибухову травму та тяжке кульове проникаюче хребтово-спинномозкове поранення. Сергій перебував на лікуванні в місті Дніпро, але, на жаль, не вижив.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким! Слава Герою!