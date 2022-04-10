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Кременчук, Воины света

Помер наш земляк Сергій Білокінь з Кам'яних Потоків, який отримав поранення спини на війні

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 402

 

Сергій перебував на лікуванні в місті Дніпро, але, на жаль, не вижив

На російсько-українській війні помер житель селища Кам'яні Потоки Сергій Віталійович Білокінь (на фото – у верхньому ряду третій зліва). Про це йдеться на сторінці селища у фейсбуці.

8 квітня з'явилася інформація про те, що при виконанні військового обов'язку, при військовій частині А0693, з Сергієм Білоконем сталась біда. Він отримав мінно-вибухову травму та тяжке кульове проникаюче хребтово-спинномозкове поранення. Сергій перебував на лікуванні в місті Дніпро, але, на жаль, не вижив.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким! Слава Герою!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: воины света воїни світла Кам'яні Потоки
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