Дуже неспокійно: на Дніпропетровщині за добу кілька «прильотів», щогодини вили сирени

Доба антирекордів
Для Дніпропетровщини остання доба була добою антирекордів: сирени вили практично щогодини, і, на жаль, є «прильоти» у різних районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
У Дніпрі ворожі удари знищили інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.
Проте є й хороші новини: вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер