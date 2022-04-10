Дуже неспокійно: на Дніпропетровщині за добу кілька «прильотів», щогодини вили сирени

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 0

Для Дніпропетровщини остання доба була добою антирекордів: сирени вили практично щогодини, і, на жаль, є «прильоти» у різних районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі ворожі удари знищили інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.

Проте є й хороші новини: вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.