Супутник зафіксував величезну колону техніки рф неподалік Харкова протяжністю 12,8 км

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 416

Супутникові знімки, зібрані і проаналізовані Maxar Technologies, зафіксували величезну колону з військовою технікою росії неподалік Харкова, передає CNN.

Військова колона окупантів протяжністю 8 миль (або 12,8 км) рухалася на південь через село Великий Бурлук у Харківській області у напрямку до обласного центру. Великий Бурлук знаходиться на схід від Харкова, недалеко від російсько-українського кордону.

На зображеннях видно броньовані машини, вантажівки з артилерією і допоміжним обладнанням.