Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій об 11.55

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 578

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

10 квітня о 11.22 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавщині. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій об 11.55.

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