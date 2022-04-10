НАТО на своїх кордонах розгорне постійні війська через агресію росії

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Рішення про можливість постійної військової присутності на кордоні будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у червні

НАТО планує розгорнути постійні війська на своїх кордонах через напад рф на Україну. Про це сповістив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

За його словами, альянс перебуває «у розпалі дуже фундаментальної трансформації», яка відображатиме «довгострокові наслідки» дій президента росії володимира путіна.

- Те, що ми бачимо зараз, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО, – сказав Єнс Столтенберг.

Рішення про перезавантаження та можливість постійної військової присутності на кордоні будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у Мадриді у червні.