НАТО на своїх кордонах розгорне постійні війська через агресію росії

Рішення про можливість постійної військової присутності на кордоні будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у червні
НАТО планує розгорнути постійні війська на своїх кордонах через напад рф на Україну. Про це сповістив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.
За його словами, альянс перебуває «у розпалі дуже фундаментальної трансформації», яка відображатиме «довгострокові наслідки» дій президента росії володимира путіна.
Рішення про перезавантаження та можливість постійної військової присутності на кордоні будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у Мадриді у червні.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер