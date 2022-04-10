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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція шукала мати з дитиною, які зникли

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 76

 

Пішли гуляти та не повернулися

9 квітня близько 21.00 до відділення поліції №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції звернулася 54-річна жителька села Вишневе. Вона повідомила про зникнення 32-річної місцевої мешканки та її 2-річного сина. Заявниця зазначила, що близько 16.00 матір з дитиною пішли гуляти та не повернулися. Самостійні пошуки результату не дали.

Отримавши інформацію, на пошуки безвісти зниклих було задіяно максимальну кількість поліцейських Хорольщини, військових, представників територіальної оборони, місцевої громади та родичів.

Упродовж двох годин вдалося знайти зниклих в лісосмузі неподалік їхнього дому. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Наразі поліція Хорольщини з’ясовує всі обставини події.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розыск розшук
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