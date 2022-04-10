Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 703

Не панікуйта та слідуйте в укриття

10 квітня о 9.55 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавщині. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту. Не панікуйта та слідуйте в укриття!

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