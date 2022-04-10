росія знищує зерносховища, щоб морити українців голодом

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що росія готує маніпуляції на тему можливого «голоду» в Україні та світі.
6 квітня Президент України Володимир Зеленський сказав, що росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.
Проте наша країна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі! Тому наслідки війни відчутні у Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в росії та Україні.
По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони - для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку.
Та за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер