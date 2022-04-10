Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Споживач, Україна, Світ, Путін проти українського народу

росія знищує зерносховища, щоб морити українців голодом

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 779

 

Але у ворога нічого не вийде!

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що росія готує маніпуляції на тему можливого «голоду» в Україні та світі.

6 квітня Президент України Володимир Зеленський сказав, що росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Проте наша країна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі! Тому наслідки війни відчутні у Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в росії та Україні.

Війна та гуманітарна криза в Україні поставили деякі країни світу на межу голоду

По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони - для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку.

Попри знищення окупантами зерносховищ, голод Україні не загрожує

Та за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.

- Станом на сьогодні у нас достатньо резервів продукції і Україна виробляє у 5 разів більше продукціі, ніж її внутрішнє споживання, - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: голод зерно сельское хозяйство війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх