росія знищує зерносховища, щоб морити українців голодом

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 779

Але у ворога нічого не вийде!

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що росія готує маніпуляції на тему можливого «голоду» в Україні та світі.

6 квітня Президент України Володимир Зеленський сказав, що росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Проте наша країна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі! Тому наслідки війни відчутні у Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в росії та Україні.

По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони - для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку.

Та за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.

- Станом на сьогодні у нас достатньо резервів продукції і Україна виробляє у 5 разів більше продукціі, ніж її внутрішнє споживання, - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.