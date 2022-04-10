Кременчуцькі аферисти дурили переселенців і «кидали» на гроші

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Використовуючи інтернет-платформи, серез яких OLX, чоловік та жінка з Кременчука пропонували допомогу в оренді житла та організації перевезень до західних регіонів України людям, які вимушені були залишити свої домівки через бойові дії. За свої послуги зловмисники брали передоплату, однак після надходження грошей на картрахунки припиняли зв'язок з громадянами. Серед ошуканих, які прагнули знайти безпечний прихисток на Полтавщині, були й жінки з дітьми.

Шахрайську схему викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, кременчужани ошукали щонайменше 10 жителів інших регіонів, які виїхали з гарячих точок України, рятуючи власні життя. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони, банківські картки, сім-картки різних операторів зв’язку та інші речові докази.

За викритими фактами Слідче управління обласної поліції здійснює розслідування за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція кримінальної норми передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

У рамках відкритого кримінального провадження призначені експертизи, а також проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів. Зокрема, щодо встановлення інших людей, які стали жертвами інтернет-шахраїв.