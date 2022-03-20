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Війна та гуманітарна криза в Україні поставили деякі країни світу на межу голоду

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 234

 

Наша країна є ключовим виробником сільськогосподарської продукції

Всесвітня продовольча програма (WFP) заявила, що гуманітарна криза в Україні загрожує гострою нестачею продовольства у кількох регіонах світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Якоб Керн, координатор Світової продовольчої програми з надзвичайних ситуацій в Україні, попередив, що війна поставила багатьох людей на межу голоду. Оскільки Україна є ключовим виробником сільськогосподарської продукції, це також загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, особливо у «гарячих точках».

Чорноморський регіон відомий як житниця Європи. Проте російські військові не дозволили приблизно 300 судам залишити Чорне море.

Варто зазначити, що також Єгипет імпортує понад 80% своєї пшениці з України, а Ліван – понад 50%. Цим та іншим країнам, таким як Туніс, Алжир та Ємен, які залежать від української пшениці, доведеться шукати інші джерела, що призведе до подальшого зростання цін.

Разом з тим, в Офісі Президента запевнили, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.

- Себе ми точно прогодуємо: Україна забезпечена продовольством на два роки вперед. Запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували, - повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mind.ua
Теги: торгівля голод зерно сельское хозяйство криза
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