Українців не зламати: у Миколаєві чоловік кожного дня виконує гімн з балкону

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Містянин грає на саксофоні
Ворогові не зламати українців – у Миколаєві кожного дня чоловік опівдні грає на саксофоні гімн України зі свого балкону. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».
Після виконання вигукує «Слава Україні!»
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