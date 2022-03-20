Українців не зламати: у Миколаєві чоловік кожного дня виконує гімн з балкону

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 510

Містянин грає на саксофоні

Ворогові не зламати українців – у Миколаєві кожного дня чоловік опівдні грає на саксофоні гімн України зі свого балкону. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв». Після виконання вигукує «Слава Україні!»

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