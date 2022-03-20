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«Можливо саме ваш пакет крупи врятує чиєсь життя»: з редакції «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушила допомога

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1

 

Допомога людям, які постраждали від обстрілів, а також кілька необхідних речей для військових

Протягом тижня на базі видавничого дому «Приватна газета» та наших друзів з магазину «Принцип» збирали допомогу для мешканців Харківщини, які постраждали від обстрілів росіян.

Два дні фасували продукти у пакунки. Туди увійшли продукти харчування першої необхідності: крупи, цукор, чай, печиво..., а також вода. 

Близько 300 пакунків розмістили у приміщенні, де раніше розміщували газети «Кременчуцький ТелеграфЪ»:) 

- Два дні у дворі видавничого дому кипіла робота. Багато незнайомих один одному людей допомагали зібрати продуктові пакунки для людей, які опинилися в біді. У них немає ні їжі, ні води, ні засобів гігієни. Це Харківська область. Вдалося зібрати понад 300 пакунків та багато необхідних речей для військових, які там захищають Батьківщину. Машина вже вирушила в гарячу точку. Дякуємо кожному, хто приніс допомогу, яку ми збираємо в магазинах «Принцип». Можливо, саме ваш пакет крупи врятує чиєсь життя, - розповіла Ольга Борзіна. 

Волонтерка Марина Пилипенко, яка везе допомогу військовим та мирним мешканцям, зауважила, що до допомоги долучилися усім Кременчуком. 

- Усі пам'ятають про наш «чат добра»? Маленьке повідомлення про потрібну допомогу і все. Наш маленький вулик почав мегапідготовку до поїздки.
Хтось приходив фасувати, дівчатка, ви неймовірні. Майже 5 годин, два дні поспіль ви як бджілки фасували всещо приносили: крупи, цукор, борошно і т.д.
Хлопці, дякую вам, що недивлячись на холод, займались овочами, збором продуктових наборів.
Хтось їздив по місту і шукав, закуповував необхідне, не встигаючи обробляти наші заявки. А ще були люди, які шукали запчастини на машини нашим захисникам. І в них все вийшло. Були ті, хто з ранку до вечора не відходили від швейних машин, намагаючись зробити для хлопців якомога більше виробів - підсумки, рпс та ін.
Дякую батькам гімназії 12, які відгукнулися і передали печиво, консервимакаронні вироби та ін., - зауважила волонтерка. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ольга Борзіна, Марина Пилипенко
Теги: війна Харків допомога
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