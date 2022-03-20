«Можливо саме ваш пакет крупи врятує чиєсь життя»: з редакції «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушила допомога

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1

Допомога людям, які постраждали від обстрілів, а також кілька необхідних речей для військових

Протягом тижня на базі видавничого дому «Приватна газета» та наших друзів з магазину «Принцип» збирали допомогу для мешканців Харківщини, які постраждали від обстрілів росіян.

Два дні фасували продукти у пакунки. Туди увійшли продукти харчування першої необхідності: крупи, цукор, чай, печиво..., а також вода.

Близько 300 пакунків розмістили у приміщенні, де раніше розміщували газети «Кременчуцький ТелеграфЪ»:)

- Два дні у дворі видавничого дому кипіла робота. Багато незнайомих один одному людей допомагали зібрати продуктові пакунки для людей, які опинилися в біді. У них немає ні їжі, ні води, ні засобів гігієни. Це Харківська область. Вдалося зібрати понад 300 пакунків та багато необхідних речей для військових, які там захищають Батьківщину. Машина вже вирушила в гарячу точку. Дякуємо кожному, хто приніс допомогу, яку ми збираємо в магазинах «Принцип». Можливо, саме ваш пакет крупи врятує чиєсь життя, - розповіла Ольга Борзіна.

Волонтерка Марина Пилипенко, яка везе допомогу військовим та мирним мешканцям, зауважила, що до допомоги долучилися усім Кременчуком.