Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російські диверсанти у формі ЗСУ проводять підривні та дискредитувальні дії

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 259

 

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію станом на 6.00 20 березня щодо російського вторгнення Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російських бойових вертольоти.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям – преференції у веденні бізнесу.

Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.

На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат.

«Гарматне м'ясо»: мобілізованих з ОРДЛО кидають у розвідку боєм, щоб визначити вогневі позиції ЗСУ

Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитувальних дій російськими диверсантами.
Проте, Сили оборони України рішуче викорінюють військових злочинців та найманців з української землі! Разом переможемо! Слава Україні!

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти диверсанти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх