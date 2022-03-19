«Гарматне м'ясо»: мобілізованих з ОРДЛО кидають у розвідку боєм, щоб визначити вогневі позиції ЗСУ

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 433

Російські окупанти використовують мобілізованих з окупованих районів Донецької та Луганської областей як «гарматне м'ясо». Один з таких підрозділів втратив під Миколаєвом близько 200 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що російські окупанти активно мобілізують на війну чоловіків з ОРДЛО, але ці підрозділи відрізняються низькою бойовою підготовкою, дисципліною та вкрай низьким моральним станом.

За словами самих мобілізованих, російське командування використовує їх як передовий ешелон розвідки боєм. Тобто відправляють на лінію зіткнення і, таким чином, визначають розташування вогневих позицій ЗСУ.

- Один з таких підрозділів, що мали у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратило близько 200 мобілізованих на Миколаївському напрямку. Залишки підрозділу, що повернувся в Херсонську область, абсолютно деморалізовані і відмовляються від подальшої участі в бойових діях, - йдеться в повідомленні.

Раніше ГУР Міноборони повідомляло, що Росія не виплачує компенсації за тих, кого мобілізували на окупованому Донбасі.