УВАГА, ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 963

Увага, повітряна тривога! Всім спуститись в укриття!

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