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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українські «300 спартанців»: захисники Маріуполя відтягнули на себе 10% армії окупантів

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 759

 

3000 українських бійців перебуваючи у повному оточенні 18 днів продовжують відбивати атаки 14 тисяч орків

Захисники Маріуполя у повному оточенні продовжують героїчно давати відсіч окупантам, які не припиняють атаки на місто артилерією та авіацією. Вони сподіваються на допомогу та чекають деблокади міста.

Капітан полку «Азов» Святослав Паламар передає, що у Маріуполі тривають запеклі вуличні бої, російські окупанти розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією.

- Беруть людей у заручники. Оборонці міста продовжують героїчну боротьбу – мужньо тримають оборону, в тому числі воюють трофейною зброєю, – сказав він.

Крім того, Паламар закликав українців говорити та кричати скрізь про ті злочини, які росіяни коять у Маріуполі.

- Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу! Щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням, – звернувся він до українців.

Захисники міста продовжують завдавати шкоди ворогу. Вранці 19 березня, як повідомили у підрозділі, під час рейду по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління, «азовці» знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.

«Азовці» разом із бійцями морської піхоти та Нацгвардії продовжують боронити місто та чекають на допомогу.

Засновник полку Нацгвардії «Азов» Андрій Білецький заявив про готовність армії діяти та деблокувати Маріуполь від 14-тисячної російської армії.

Білецький наголосив, що захисники міста чекають приходу основних сил і деблокади Маріуполя.

- Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикули зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями понад 10% усіх окупаційних сил Росії в Україні – це справжні герої на рівні 300 спартанців чи козаків, які прикривали козацьку армію у битві під Берестечком, але зараз місто знищується, воно вже не на межі, а за межами гуманітарної катастрофи,
– заявив він у своєму зверненні.

За оборону Маріуполя захисники міста – командир полку Азов Денис Прокопенко «Редіс» та командир 36 окремої бригади морської піхоти Володимир Баранюк отримали звання Героя України.

- Але знаючи Редіса, я впевнений, що з радістю він би обміняв звання на врятований Маріуполь. На сучасну зброю, на Байрактари, на деблокаду. Це його нагорода на 100% - і не тільки за Маріуполь сьогодні, а за весь його шлях воїна з 2014 року. Але деблокада Маріуполя - це порятунок сотень тисяч життів українців від геноциду, – прокоментував нагороду у своєму телеграм-каналі керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти Маріуполь Азов нацгвардія морська піхота
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