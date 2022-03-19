Українські «300 спартанців»: захисники Маріуполя відтягнули на себе 10% армії окупантів

3000 українських бійців перебуваючи у повному оточенні 18 днів продовжують відбивати атаки 14 тисяч орків
Захисники Маріуполя у повному оточенні продовжують героїчно давати відсіч окупантам, які не припиняють атаки на місто артилерією та авіацією. Вони сподіваються на допомогу та чекають деблокади міста.
Капітан полку «Азов» Святослав Паламар передає, що у Маріуполі тривають запеклі вуличні бої, російські окупанти розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією.
Крім того, Паламар закликав українців говорити та кричати скрізь про ті злочини, які росіяни коять у Маріуполі.
Захисники міста продовжують завдавати шкоди ворогу. Вранці 19 березня, як повідомили у підрозділі, під час рейду по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління, «азовці» знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.
«Азовці» разом із бійцями морської піхоти та Нацгвардії продовжують боронити місто та чекають на допомогу.
Засновник полку Нацгвардії «Азов» Андрій Білецький заявив про готовність армії діяти та деблокувати Маріуполь від 14-тисячної російської армії.
Білецький наголосив, що захисники міста чекають приходу основних сил і деблокади Маріуполя.
За оборону Маріуполя захисники міста – командир полку Азов Денис Прокопенко «Редіс» та командир 36 окремої бригади морської піхоти Володимир Баранюк отримали звання Героя України.