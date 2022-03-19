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Кременчук, Надзвичайні новини

У воєнний час підвищувати тарифи у пасажирському транспорті заборонено – Кременчуцька РВА

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 76

 

Про порядок виконання такого рішення ради оборони Полтавської області розповіли під час брифінгу у Кременчуцькій РВА

За словами очільника сектору інфраструктури та ЖКГ Кременчуцької районної військової адміністрації Вікторії Шляхової, рішення ради оборони Полтавської області щодо заборони на підняття тарифів на пасажирські перевезення під час дії воєнного стану буде виконуватись усіма перевізниками району. Усі тарифи будуть такими ж, як у довоєнний період. Кременчуцька РВА це питання буде контролювати.

Проблеми щодо значного подорожчання пального, яке займає 50% у собівартості перевезень, та значного зменшення кількості пасажирів перевізники вирішують шляхом оптимізації та поєднання приміських маршрутів та зменшення кількості рейсів на маршрутах.

- Наразі ніхто не ставить питання заробітку. Перевізники намагаються хоча б отримати кошти на паливо та зарплати водіям, - пояснила Вікторія Шляхова.

За її словами на сьогоднішній день на приміські маршрути вийшло приблизно половина автобусів із тих, що їздили до війни. Майже усі населені пункти району забезпечені транспортним сполученням. Деякі маршрути прийшлось поєднати, на інших – зменшити інтенсивність руху.

- Допомогло ще й рішення уряду щодо зняття акцизів та зменшення ПДВ на пальне, завдяки якому ціни відучора знизились приблизно на 5 грн за літр, - додала Вікторія Шляхова.

За її інформацією, наразі, через вкрай малу кількість пасажирів, перевізники відмінили рейси з Кременчука лише до Демидівки, Устинівки, Гуньків та окремі рейси до Дмитрівки. Кількість рейсів до Ялинців скоротили удвічі. А рейси на Градизьк та до Глобиного – відновили. Рейс до Омельника виконується через Щербаки.

На питання щодо відміни обмеження на проїзд пільговиків у Кременчуці, які два роки тому рішенням міської влади встановлені з 10 до 15 години, Вікторія Шляхова пояснила, що це введено у зв’язку з карантинними обмеженнями. За її словами, карантин в Україні рішенням уряду (ред. - ще до війни) продовжений до 31 травня – отже формально таке рішення міської влади нічого не порушує.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан Кременчуцький район маршрутки
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