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Надзвичайні новини

У Кременчуці копи зловили 18-річного кладмена

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 452

 

Хлопець продавав наркотики з використанням мобільного додатку «Телеграм»

18-річний кременчужанин займався незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотиків шляхом «закладок».  За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, за гроші він продавав наркотики з використанням мобільного додатку «Телеграм». Слідчі речові докази вилучили та направили на експертизу.

Наразі хлопцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Слідчі дії тривають. У разі доведення вини судом кременчужанину загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: наркотики закладки телеграм
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