У Кременчуці копи зловили 18-річного кладмена

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 452

18-річний кременчужанин займався незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотиків шляхом «закладок». За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, за гроші він продавав наркотики з використанням мобільного додатку «Телеграм». Слідчі речові докази вилучили та направили на експертизу.

Наразі хлопцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Слідчі дії тривають. У разі доведення вини судом кременчужанину загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.