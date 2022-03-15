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22-річний хлопець у Кременчуці робив закладки метадону і попався копам

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 537

 

У разі доведення вини судом хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років

Слідчий відділ Кременчуцького райуправління поліції спільно з ветеранами органів внутрішніх справ Кременчука припинили протиправну діяльність хлопця, який займався незаконним зберіганням та збутом метадону у нашому місті.

Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції, повідомив, що у ході слідства встановили, що 22-річний житель Черкаської області за допомогою мобільного додатку відправляв «замовникам» скріншот з геолокацією «закладки».

Вилучені з місць «закладок», а також з місця проживання хлопця згортки з метадоном спрямовані на експертизу». Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 статті 307 (Незаконне зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. У разі доведення вини судом хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: наркотики метадон закладки
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