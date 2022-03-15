«Укрзалізниця» розпочала процес націоналізації 15 тисяч російських вагонів

Про це повідомляє прес-центр УЗ
Компанія «Укрзалізниця» націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.
Вагони належать 250 компаніям. Їхня націоналізація стала можливою в рамках закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ».
За його словами, процедура має зайняти деякий час, тому необхідно визначити, хто з власників вагонів має в капіталі частку росії. Але є компанії, які точно належать рф: «ВЕБ-Лізинг», «ВТБ-Лізинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Ощадбанк Лізинг». Це понад три тисячі вагонів.
За даними «Укрзалізниці», наразі на території росії знаходиться 482 українські вагони. Тож, такий самий крок у відповідь наших ворогов буде у 30 разів менш ефективним.
Усе буде Україна!