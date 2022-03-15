Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Укрзалізниця» розпочала процес націоналізації 15 тисяч російських вагонів

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 148

 

Про це повідомляє прес-центр УЗ

Компанія «Укрзалізниця» націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.

Вагони належать 250 компаніям. Їхня націоналізація стала можливою в рамках закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ».

- Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф, — заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За його словами, процедура має зайняти деякий час, тому необхідно визначити, хто з власників вагонів має в капіталі частку росії. Але є компанії, які точно належать рф: «ВЕБ-Лізинг», «ВТБ-Лізинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Ощадбанк Лізинг». Це понад три тисячі вагонів.

- Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони Укрзалізниці стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу, - наголосив Олександр Камишін.

За даними «Укрзалізниці», наразі на території росії знаходиться 482 українські вагони. Тож, такий самий крок у відповідь наших ворогов буде у 30 разів менш ефективним.

Усе буде Україна!

3
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Укрзалізниця вагони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх