«Укрзалізниця» розпочала процес націоналізації 15 тисяч російських вагонів

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Компанія «Укрзалізниця» націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.

Вагони належать 250 компаніям. Їхня націоналізація стала можливою в рамках закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ».

- Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф, — заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

За його словами, процедура має зайняти деякий час, тому необхідно визначити, хто з власників вагонів має в капіталі частку росії. Але є компанії, які точно належать рф: «ВЕБ-Лізинг», «ВТБ-Лізинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Ощадбанк Лізинг». Це понад три тисячі вагонів.

- Тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. Вони Укрзалізниці стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу, - наголосив Олександр Камишін.

За даними «Укрзалізниці», наразі на території росії знаходиться 482 українські вагони. Тож, такий самий крок у відповідь наших ворогов буде у 30 разів менш ефективним.

Усе буде Україна!