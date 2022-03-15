Яке покарання отримають колаборанти за співпрацю з росією?

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). Ним, зокрема, передбачається покарання строком до 15 років за співпрацю з Росією.
Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.
Як відомо, відповідний законопроєкт був прийнятий у парламенті 3 березня, а вже наступного дня відправлений на підпис президентові України.
Законопроєкт вводить в Україні поняття колабораціонізму та направлений на покараннях тих, хто співпрацював із Росією, «її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах». Найвища міра покарання, відповідно до закону - 15 років обмеження волі.
Колабораціоністам також буде на 15 років обмежено доступ до зайняття державних посад. Окрім того, допускається ліквідація юридичних осіб (зокрема й політичних партії), чиї очільники співпрацювали з Росією.