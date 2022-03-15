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Яке покарання отримають колаборанти за співпрацю з росією?

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 530

 

Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). Ним, зокрема, передбачається покарання строком до 15 років за співпрацю з Росією.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

Як відомо, відповідний законопроєкт був прийнятий у парламенті 3 березня, а вже наступного дня відправлений на підпис президентові України.

Законопроєкт вводить в Україні поняття колабораціонізму та направлений на покараннях тих, хто співпрацював із Росією, «її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах». Найвища міра покарання, відповідно до закону - 15 років обмеження волі.

Колабораціоністам також буде на 15 років обмежено доступ до зайняття державних посад. Окрім того, допускається ліквідація юридичних осіб (зокрема й політичних партії), чиї очільники співпрацювали з Росією.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти закон покарання
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