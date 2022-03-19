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Кременчук, Надзвичайні новини

Під час воєнного стану Держпродспоживслужба у Кременчуцькому районі на скарги реагує миттєво

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 215

 

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник районного управління Держпродспоживслужби

За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарця, фахівці його управління наразі не проводять планових перевірок, але миттєво реагують на усі скарги громадян щодо порушень у сфері торгівлі чи санітарних норм.

- Ми також контролюємо виконання вимог щодо заборони на продаж алкогольних напоїв з місткістю спирту понад 5%. Якщо хтось буде вести таку торгівлю – уся партія товару буде конфіскована. Режим воєнного часу дає нам такі права, - пояснив Олег Назарець.

Він наголосив, що вся алкогольна продукція з місткістю спирту понад 5% має бути вивезена з торговельних закладів на склад, або зберігатися в окремому приміщенні магазну, яке має бути опечатано.

- Ми маємо право перевіряти порядок зберігання алкогольної продукції, забороненої до продажу, - заявив очільник районного управління Держпродспоживслужби.

Він зауважив, що наразі у Кременчуці ціни набагато нижчі, ніж у Полтаві, та з Кременчуцького району поступає набагато менше скарг до Держпродспоживслужби. За учорашній день надійшла лише одна така скарга, в той же час в обласному центрі їх доволі багато.

На питання щодо графіку роботи магазинів, Олег Назарець відповів, що його встановлюють власники торговельних закладів з врахуванням дії комендантської години.

Він нагадав про телефон «гарячої лінії» Полтавської обласної військової адміністрації, на який можна передавати скарги на будь-які порушення – 0800-502-230

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан Кременчуцький район Держпродспоживслужба
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