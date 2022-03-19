Зруйнований Харків, Київ та Чернігів: мапа цивільних об’єктів в Україні, зруйнованих росією

Міжнародна розслідувальна група Bellingcat опублікувала інтерактивну карту зруйнованих через вторгнення Росії цивільних об’єктів на території України. Як передає «Радіо Свобода», у Bellingcat зазначили, що до масиву даних включені тільки ті «інциденти, які були зняті на фото і відео, оприлюднених у соцмережах».
Серед зафіксованого: «влучання ракет у житлові квартали, руйнування цивільної інфраструктури, очевидна присутність постраждалих цивільних осіб або нерухомих тіл мирних жителів». На карті – кілька сотень таких випадків. На ній також вказані типи боєприпасів, які завдали шкоди цивільному населенню.
Розслідувальна група наголошує, що «документувати руйнування дуже важливо у світлі заяв російської влади, що вона не прагне атакувати мирних жителів і уникає ударів по цивільній інфраструктурі».