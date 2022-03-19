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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зруйнований Харків, Київ та Чернігів: мапа цивільних об’єктів в Україні, зруйнованих росією

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 611

 

Ця карта залишиться в мережі і після закінчення війни

Міжнародна розслідувальна група Bellingcat опублікувала інтерактивну карту зруйнованих через вторгнення Росії цивільних об’єктів на території України. Як передає «Радіо Свобода», у Bellingcat зазначили, що до масиву даних включені тільки ті «інциденти, які були зняті на фото і відео, оприлюднених у соцмережах».

- Ймовірно, є багато інших інцидентів заподіяння шкоди цивільному населенню, які не потрапили на камеру або в соціальні мережі і тому не відображаються на нашій карті. Навіть із таким застереженням кількість інцидентів у нашому масиві даних і на карті на момент публікації вже дуже значна. Ми будемо продовжувати оновлювати наш масив даних і карту з перебігом конфлікту. Ця карта залишиться в мережі і після його закінчення, – заявили розслідувачі.

Серед зафіксованого: «влучання ракет у житлові квартали, руйнування цивільної інфраструктури, очевидна присутність постраждалих цивільних осіб або нерухомих тіл мирних жителів». На карті – кілька сотень таких випадків. На ній також вказані типи боєприпасів, які завдали шкоди цивільному населенню.

Розслідувальна група наголошує, що «документувати руйнування дуже важливо у світлі заяв російської влади, що вона не прагне атакувати мирних жителів і уникає ударів по цивільній інфраструктурі».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків Київ Маріуполь Чернігів
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