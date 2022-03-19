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Кременчук, Здоров'я

Оновлений список аптек, де можна безкоштовно отримати інсулін у Кременчуці

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 12

 

З 14 березня відпуск всіх препаратів інсуліну у місті відбувається безкоштовно, реімбурсація складає 100%, повідомляє мерія

Департамент охорони здоров’я Кременчука повідомив, що з 14 березня відпуск всіх препаратів інсуліну у місті відбувається безкоштовно, реімбурсація складає 100%.

З причини введення воєнного стану в Україні відбулись тимчасові затримки із завезенням імпортних препаратів інсуліну та відвантаження вітчизняних інсулінів з оптових складів у Харкові та Києві.

Наразі ситуація вирівнюється, протягом найближчих 3 днів очікуються поставки інсулінів із Харкова до аптечної мережі Кременчука.

Інсуліни відпускаються згідно електронних рецептів, які можна виписати у сімейного лікаря. Якщо немає змоги відвідати лікаря, є можливість отримати електронний рецепт дистанційно у свого сімейного лікаря.

Вимушені переселенці, які мають нагальну потребу в інсуліні, можуть звертатися до сімейного лікаря, який оперативно укладе декларацію, перевірить медичну інформацію в електронній карті пацієнта та випише рецепт на отримання інсуліну.

13 березня «Кременчуцький ТелеграфЪ» публікував перелік аптек, де у Кременчуці можна отримати інсулін безкоштовно. Але наші читачі повідомляли нам, що не знайшли препарат у деяких з них. Тому редакція звернулася до мерії з проханням оновити список аптек.

За посиланням можна дізнатися, в яких аптеках міста в наявності є інсуліни та які саме.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: інсулін аптека війна
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