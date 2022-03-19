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Надзвичайні новини

34-річна кременчужанка обікрала магазин

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 461

 

Жінка раніше вже мала проблеми із законом

У Кременчуці поліція затримала 34-річну крадійку. Про це сповістило Кременчуцьке райуправління поліції.

Поліцейські встановили, що 17 березня близько 12.40 кременчужанка вкрала господарські товари в одному із магазинів міста. Коли жінка намагалася непомітно винести крадене, її зупинили охоронці магазину, які викликали поліцію. 

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. За попередньою інформацією, жінка раніше вже мала проблеми із законом.

Наразі тривають слідчі дії. За даним фактом слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції веде досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка чужого майна вчинена повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом крадійці загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: крадіжка магазин
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