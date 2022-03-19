«Байрактар» та турецька казкова історія кохання: історія винаходу і великої любові

Син засновника і власника компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар одружений з дочкою президента Туреччини Ердогана — Сюмейє Ердоган
Мало хто знає, що за назвою улюбленого всіма нами останніми тижнями безпілотника «Байрактар» живе добра східна казка тисячі і однієї ночі. Справжня турецька казка!
Отже: Сельчук Байрактар народився 7 жовтня 1979 року. Батько — Оздемір Байрактар, засновник і власник компанії Baykar Makina, яка займається розробками в авіаційно-космічній галузі, виробляє робототехніку та системи управління, а також безпілотні літальні апарати.
Сельчук закінчив Стамбульський технічний університет у 2002 і має ступінь магістра Пенсильванського університету і Массачусетського технологічного інституту. Доктор наук Технологічного інституту Джорджії.
Отримав широку популярність в травні 2016, взявши участь в об'єднаних військово-тренувальних навчаннях в Ізмірі, де компанія Baykar Makina представила свою нову розробку: розвідувальний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2.
За рішенням начальника Головного штабу Збройних сил Туреччини Хулусі Акара, даний БПЛА був прийнятий на озброєння турецької армії.
Грає ключову роль в розробці і виробництві нових безпілотних літальних апаратів своєї компанії.
Сельчук Байрактар одружений з дочкою президента Туреччини Ердогана — Сюмейє Ердоган. Він також має ліцензію пілота.
І ось цей фантастичний хлопець присвячує свій винахід своїй коханій дівчині і просить її руки, а імʼя цієї 31-річної східної принцеси – Сюмейє Ердоган. Це наймолодша донька Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, відома як його улюблениця.
У Туреччині цим словом називають вродливих і дорогих людей. Вона отримала освіту за спеціальністю «політологія» у США та Великій Британії й працювала радником свого батька, коли той керував «Партією справедливості та розвитку» (тур. AKP), і супроводжувала його у різноманітних дипломатичних поїздках.
У 2015 році з'являлися чутки, що Сюмейє, можливо, візьме участь у парламентських виборах, але цього не сталося.
Зараз вона обіймає скромну посаду в організації із захисту прав турецьких жінок. Крім участі в кампанії батька, Сюмейє також відкрито підтримує його та його уряд.