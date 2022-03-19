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Кременчук, Допомога військовим

У Кременчуці збирають кошти на джгути для військових

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 320

 

Допомогу можна приносити на штаб або перерахувати кошти на картку 

Волонтери з ДЗОВ «Зоряний» збирають допомогу для військових. Першочерговим завданням стає збір коштів на джгути або самі джгути. 

Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанк 5168755460873165 (Мартиненко О.В.).
Контактні волонтери: Євгенія Аболмасова - 097 225 07 04, Анна Погода - 096 623 77 19.

Також необхідні ліки першої необхідності та харчові продукти довготривалого зберігання:

  • продукти харчування, які довго зберігаються 
  • цукор
  • чай 
  • крупи
  • миючий засіб для посуду 
  • хлорні засоби для дезінфекції 
  • ганчірки, губки для миття посуду та столів 
  • одноразовий посуд
  • рідке мило

Приносити можна до офісу ДЗОВ «Зоряний» за адресою: вул. Миколаївська, 9 (район автовокзалу).

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові допомога
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