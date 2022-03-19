У Кременчуці збирають кошти на джгути для військових

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 320

Допомогу можна приносити на штаб або перерахувати кошти на картку

Волонтери з ДЗОВ «Зоряний» збирають допомогу для військових. Першочерговим завданням стає збір коштів на джгути або самі джгути. Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанк 5168755460873165 (Мартиненко О.В.).

Контактні волонтери: Євгенія Аболмасова - 097 225 07 04, Анна Погода - 096 623 77 19. Також необхідні ліки першої необхідності та харчові продукти довготривалого зберігання: продукти харчування, які довго зберігаються

цукор

чай

крупи

миючий засіб для посуду

хлорні засоби для дезінфекції

ганчірки, губки для миття посуду та столів

одноразовий посуд

рідке мило Приносити можна до офісу ДЗОВ «Зоряний» за адресою: вул. Миколаївська, 9 (район автовокзалу).

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