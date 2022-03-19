У Кременчуці збирають кошти на джгути для військових

Волонтери з ДЗОВ «Зоряний» збирають допомогу для військових. Першочерговим завданням стає збір коштів на джгути або самі джгути.
Кошти можна перерахувати на карту ПриватБанк 5168755460873165 (Мартиненко О.В.).
Контактні волонтери: Євгенія Аболмасова - 097 225 07 04, Анна Погода - 096 623 77 19.
Також необхідні ліки першої необхідності та харчові продукти довготривалого зберігання:
Приносити можна до офісу ДЗОВ «Зоряний» за адресою: вул. Миколаївська, 9 (район автовокзалу).
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.