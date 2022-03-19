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Знай наших: окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 263

 

Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03

Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03:

  • особового складу - близько 14400 осіб,
  • танків ‒ 466 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
  • артилерійських систем – 213 од,
  • РСЗВ - 72 од,
  • засоби ППО - 44 од,
  • літаків – 95 од,
  • гелікоптерів – 115 од,
  • автомобільної техніки - 914 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17,
  • спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти.

Аналоговнет) Українські захисники посприяли розробці нових модифікацій вертольотів у «воздушно-космических силах росийской федерации». Так, дивись, з’являться і «назємно-космические войска». Відео колони знищених вертольотів зс рф, - допис під відео.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Михайло Жирохов
Теги: втрати війна російські окупанти
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