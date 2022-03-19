Знай наших: окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти

Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03
Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03:
- особового складу - близько 14400 осіб,
- танків ‒ 466 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
- артилерійських систем – 213 од,
- РСЗВ - 72 од,
- засоби ППО - 44 од,
- літаків – 95 од,
- гелікоптерів – 115 од,
- автомобільної техніки - 914 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17,
- спеціальна техніка - 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти.
Аналоговнет) Українські захисники посприяли розробці нових модифікацій вертольотів у «воздушно-космических силах росийской федерации». Так, дивись, з’являться і «назємно-космические войска». Відео колони знищених вертольотів зс рф, - допис під відео.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: Михайло Жирохов
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