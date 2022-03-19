Знай наших: окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти

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Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03

Стали відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03:

особового складу - близько 14400 осіб,

танків ‒ 466 од,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем – 213 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 95 од,

гелікоптерів – 115 од,

автомобільної техніки - 914 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17,

спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як окупанти везуть по землі свої розбиті вертольоти.

Аналоговнет) Українські захисники посприяли розробці нових модифікацій вертольотів у «воздушно-космических силах росийской федерации». Так, дивись, з’являться і «назємно-космические войска». Відео колони знищених вертольотів зс рф, - допис під відео.