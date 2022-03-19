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Кременчук, Споживач, Полтавщина

У Кременчуцькому районі все спокійно, відсьогодні на Полтавщині дозволяють торгівлю пивом

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 281

 

Заборонили піднімати тарифи на пасажирські перевезення – усі тарифи мають бути не вищими за довоєнний період

Заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Доценко на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Артем Доценко нагадав про три принципових рішення, прийнятих вчора увечері радою оборони Полтавської області.

Це дозвіл на торгівлю пивом та слабоалкогольними напоями місткістю спирту не вище 5%. Час продажу - з 10.00. Відтепер такі напої заборонено продавати лише неповнолітнім, військовим та правоохоронцям.

- Хочу наголосити, що ми будемо відслідковувати ситуацію, і якщо продаж слабоалкогольних напоїв негативно вплине на стан правопорядку, заборона на торгівлю буде повернена, - пояснив Артем Доценко.

Він застеріг власників торгівельних закладів від продажу міцних алкогольних напоїв: горілки, коньяку, вина тощо.

- Під час дії воєнного часу максимально спрощено порядок конфіскації такого товару у разі порушення заборони на його продаж. Якщо зараз автомобілі конфісковують у нетверезих водіїв, то горілку конфіскувати набагато простіше. Тож, порушувати цю заборону нікому не раджу, - пояснив Артем Доценко.

Друге рішення стосується заборони на підняття тарифів на пасажирські перевезення – усі тарифи мають бути не вищими за довоєнний період.

- Якщо хтось підніме вартість проїзду, прошу громадян повідомляти районну військову адміністрацію чи очільника своєї територіальної громади, - наголосив Артем Доценко.

І третє рішення стосується зобов’язань власників торгівельних закладів не виганяти покупців під час оголошення повітряної тривоги, а повідомляти їм маршрут евакуації до визначеного сховища та супроводжувати їх до укриття.

На Полтавщині закриватимуть заклади та магазини, що виганяють людей під час повітряних тривог

Нагадаємо читачам телефон цілодобової «гарячої лінії» Полтавської обласної військової адміністрації, на який можна передавати скарги на будь-які порушення – 0800-502-230.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан Кременчуцький район торгівля пиво
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