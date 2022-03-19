У Кременчуцькому районі все спокійно, відсьогодні на Полтавщині дозволяють торгівлю пивом

Заборонили піднімати тарифи на пасажирські перевезення – усі тарифи мають бути не вищими за довоєнний період
Заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Доценко на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Диверсійно-розвідувальних груп у районі не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.
Артем Доценко нагадав про три принципових рішення, прийнятих вчора увечері радою оборони Полтавської області.
Це дозвіл на торгівлю пивом та слабоалкогольними напоями місткістю спирту не вище 5%. Час продажу - з 10.00. Відтепер такі напої заборонено продавати лише неповнолітнім, військовим та правоохоронцям.
Він застеріг власників торгівельних закладів від продажу міцних алкогольних напоїв: горілки, коньяку, вина тощо.
Друге рішення стосується заборони на підняття тарифів на пасажирські перевезення – усі тарифи мають бути не вищими за довоєнний період.
І третє рішення стосується зобов’язань власників торгівельних закладів не виганяти покупців під час оголошення повітряної тривоги, а повідомляти їм маршрут евакуації до визначеного сховища та супроводжувати їх до укриття.
Нагадаємо читачам телефон цілодобової «гарячої лінії» Полтавської обласної військової адміністрації, на який можна передавати скарги на будь-які порушення – 0800-502-230.